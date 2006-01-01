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فن

سفارة فلسطين بالقاهرة تنقل تعازى الرئيس فى وفاة عزت أبو عوف

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 01:01 ص
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
حسين الجندي
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نقل وفد من سفارة دولة فلسطين في القاهرة تعازي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والشعب الفلسطيني، إلى أسرة الفنان القدير الراحل عزت أبو عوف، داعيا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان وفد من السفارة الفلسطينية قد قدم واجب العزاء بوفاة الفنان المصري أبو عوف، الثلاثاء، وذلك في دار العزاء التي أقيمت في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

من جهتها شكرت أسرة الفنان أبو عوف الرئيس الفلسطيني متمنية لفلسطين التحرر والاستقلال.

يذكر أن الفنان أبو عوف قدم خلال مسيرته عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما ترأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2006، واستمر بنجاح لمدة 7 سنوات، وقد قدم خلال مسيرته الفنية قرابة 200 عمل فني، وقدّم برامج حوارية تلفزيونية فنية واجتماعية.

وكان الفنان أبو عوف، قد توفي فجر الاثنين الماضي، عن عمر يناهز الـ 70 عاما بعد صراع مع المرض.
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