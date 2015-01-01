واشنطن تحدد 3 أهداف و6 متطلبات فى سوريا

حدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري 3 أهداف و6 متطلبات رئيسية تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لتحقيقها في سوريا.



وقال السفير جيفري، خلال كلمة في "مؤتمر هرتسليا" قرب تل أبيب، الثلاثاء، إن "الـ3 أهداف هي ضمان الهزيمة الدائمة لداعش، وانسحاب القوات الإيرانية بشكل كامل من سوريا، وعملية سياسية بموجب قرار الأمم المتحدة ذي الصلة 2254 لعام 2015".



وذكر أن "8 سنوات من الصراع الرهيب المستمر أدت إلى موجات من اللاجئين وظهور تنظيم داعش المنظمة الأكثر خطرا وإرهابا في الشرق الأوسط منذ عقود، وينبغي أن ينتهي هذا الصراع".



ولفت جيفري إلى وجود 5 قوات عسكرية نظامية خارجية في سوريا الآن وهي الروسية والتركية والإيرانية والأمريكية ودولة خامسة تنفذ هجمات جوية في سماء سوريا طوال الوقت في إشارة إلى إسرائيل.



وقال: "غادر 50% من السكان السوريين منازلهم إلى مناطق سورية أو للخارج للهرب، فيما لا تزال 40% من مساحة سوريا تحت سيطرة الجيش التركي وحلفائه أو الولايات المتحدة الأمريكية وشركائنا في الحرب ضد داعش".