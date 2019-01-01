غدًا.. تأبين المخرج الراحل محمد النجار بقصر السينما

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية لتأبين اسم المخرج الراحل محمد النجار، غدا الخميس الموافق ٤ يوليو ٢٠١٩، في تمام الساعة السابعة مساء، بقصر ثقافة السينما.



يأتي ذلك بحضور لفيف من السينمائيين والمبدعين، منهم المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، كما سيتواجد الكاتب والسيناريست الكبير مصطفى محرم، ومدير التصوير القدير محسن أحمد، والمتج محسن علم الدين، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، حيث سيهدي أسرة المخرج الراحل ميدالية طلعت حرب، ويدير الندوة الناقد الكبير محمود قاسم.



وويعرض فيلم "زمن حاتم زهران"، عقب مراسم التأبين.



يشار إلى أن الحاضرين سيتناولون حياة المخرج الراحل وأبرز أعماله والعديد من المحطات في حياته.