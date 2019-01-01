بعد انقطاع لسنوات.. مطار برج العرب يستقبل أولى الرحلات من أبو ظبى (صور)

استقبل مطار برج العرب، أمس الثلاثاء، أولي رحلات شركة طيران الاتحاد قادمة من مطار أبو ظبي بعد انقطاع دام لعدة سنوات عن تسيير رحلات إلى مدينة الإسكندرية.



تم استقبال الرحلة برش المياه كتقليد متبع للترحيب بأولى الرحلات على مستوي الطيران، فيما استقبل رجال محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية ركاب الرحلة بحفاوة، وتم إهداء قطع الشيكولاته، وتوزيع الورود على الركاب.



وكان طيران الاتحاد، أعلن أنه سيبدأ تيسيير 4 رحلات أسبوعية بين أبوظبي ومحافظة الإسكندرية، وذلك اعتبارًا من 2 يوليو القادم حتى 31 أغسطس 2019، بهدف تلبية الطلب خلال فترة الذروة الصيفية.



وتبلغ إجمالي عدد الرحلات التي تسيرها الاتحاد للطيران، أسبوعيًا إلى مصر 32 رحلة من بينها 28 رحلة أسبوعية إلى القاهرة، وأربع رحلات أسبوعية إلى الإسكندرية.



وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تقدم الخدمة بمطار القاهره لشركة طيران الاتحاد، والتي تنظم تشغيل طيران منتظم بمحطة القاهرة.