الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
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اقتصاد

أسعار اليورو اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 06:13 ص
جريدة الدستور
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استقر سعر اليورو، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 201973، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزي:
18.92 جنيه للشراء.
19.07جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصرى:
18.89 جنيه للشراء.
19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر:
18.89 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة:
18.81 جنيه للشراء.
19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:
18.68 جنيه للشراء.
18.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.80 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.67 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.
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