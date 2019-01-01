أسعار اليورو اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019
الأربعاء 03/يوليه/2019 - 06:13 ص
استقر سعر اليورو، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 201973، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك المركزي:
18.92 جنيه للشراء.
19.07جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصرى:
18.89 جنيه للشراء.
19.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
18.89 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
18.81 جنيه للشراء.
19.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:
18.68 جنيه للشراء.
18.94 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.80 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.67 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك المركزي:
18.92 جنيه للشراء.
19.07جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصرى:
18.89 جنيه للشراء.
19.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
18.89 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
18.81 جنيه للشراء.
19.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:
18.68 جنيه للشراء.
18.94 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.80 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.67 جنيه للشراء.
18.95 جنيه للبيع.