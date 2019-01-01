الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
عاجل
انتحارى يفجر نفسه فى منطقة المنيهلة بالعاصمة التونسية
ads
ads

اقتصاد

استقرار أسعار الأسمنت اليوم

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 12:21 ص
جريدة الدستور
طباعة
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بغرفة القاهره التجارية، وعضو اتحاد الغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم.

وأضاف "الزيني"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن الأسمنت المسلح سجل سعر 848 جنيهًا للطن، فيما بلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 793 جنيها للطن.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء، أن سعر الأسمنت المخصوص سجل 805 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 815 جنيها للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 793 جنيها للطن، وأسمنت السويدي 848 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 810 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 820 جنيهًا، وأسمنت المسلة 793 جنيها، وسجل أسمنت السويس 800 جنيه، وأسمنت العسكري بني سويف 805 جنيهات، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيها.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 850 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 860 جنيهًا للطن.

أما الأسمنت الأبيض فأوضح أنه سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2440 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيها، ورويال العادة 2380 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2365 جنيهًا للطن.

وبيّن الزيني، أن سعر الأسمنت المخلوط 713 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 713 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 713 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيها للطن.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرف على خصم مصر في دور الـ16 بأمم إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عبدالغني يكشف حقيقة فتح القيد للزمالك بعد إصابة "جنش"

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. انتقال محمد عواد حارس الإسماعيلى السابق لنادى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

المالية تعلن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو

ads

الصور

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

ads

الأكثر قراءة

الباز يكشف: لماذا حضرت مصر ورشة البحرين عن "صفقة القرن"؟

أهمها توفير فرص العمل.. 3 تكليفات من "السيسي" للمالية اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. ويفقد 8 قروش خلال تعاملات اليوم

رسميًا.. انتقال محمد عواد حارس الإسماعيلى السابق لنادى الزمالك

ستوديو

شاهد.. الظهور الأول لبنات وائل كفوري

صلاح يعانق تريزيجه.. وتعليق قوي من أحمد شوبير (فيديو)

خليفة أدهم: معدلات نمو الاقتصاد المصري تتصدر دول شمال إفريقيا (فيديو)

"تمرد": جماعة الإخوان لم تتوقع ما فعله المصريون في 30 يونيو (فيديو)

ads

رياضة

الدهام يتقدم لرئاسة النصر السعودي

جوانكا ينضم للشباب السعودي

المساكني يعتذر للتونسيين عن الأداء الضعيف بالبطولة الإفريقية

بايرن ميونيخ يفشل مع ديمبلي

الرئيس نيوز

الدولار ينخفض من 5 - 8 قروش نهاية تعاملات اليوم

نائبة: تعيين شباب بمرتب 15 ألف جنيه في "البنك الزراعي"

سرقة مجوهرات بـ 100 ألف يورو من حكام قطر

التحفظ على أموال عدد من المتهمين في قضية "خطة الأمل"

منوعات

مفتشون يكتشفون أوضاعا سيئة في المنشآت الأمريكية لاحتجاز المهاجرين

3 نساء ضمن الأعلى أجرا في "بي بي سي"

خبراء يحذرون من انقراض أكثر أنواع الموز شهرة في العالم

"سرقت قلبي فسرقت كليتك".. إنجليزى يتبرع بكليته لزوجته

كشكول

القليويبة الأزهرية تناقش تسهيل اجراءات القبول لطلاب الأول الإبتدائى

الأولى على الدبلومات الزراعية: رفضت دخول الثانوية العامة تخفيفا على والدي

"إسماعيل ياسين" رئيسا لقسم العظام بطب بنين الأزهر بالقاهرة

"إعداد القادة" بحلوان ينظم فعاليات أفواج الجامعات خلال الإجازة الصيفية

إسلام سياسي

أنباء عن وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في أحد مستشفيات تركيا

شخص يفجر نفسه عقب محاصرته من الشرطة في العاصمة التونسية

واشنطن تدرج جيش تحرير بلوشستان وهزيمة على قوائم الإرهاب

طائرات "الكف" المسيرة أحدث أسلحة أمريكا فى الحرب ضد داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
تعاليم نافعة من قصة «ديل الأرنب»
القس. رفعت فكرى
اعترافات زوجة شجاعة
ثروت الخرباوي
يونيو العظيمة.. أم الثورات
ماجد حبته
هارفارد الإرهابيين
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. تأبين المخرج الراحل محمد النجار بقصر السينما

ورشة في مبادئ التلوين الرقمي للأفلام بمكتبة الإسكندرية

الخميس.. انطلاق "الفوتوغرافيا التشكيلية" بمركز الحرية للإسكندرية

اتحاد كتاب مصر ينعى رحيل نجل حاكم الشارقة

صفحتنا ع الفيس بوك