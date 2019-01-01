معلومة قضائية.. تعرف على منازعات الحيازة

قال محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن القانون المصري في المادة (٤٤) مكرر من قانون المرافعات، أوجب على النيابة العامة متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا بعد سماع أقوال أطراف النزاع، وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة، ويعلن القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.



وأوضح "ميزار" أن ما تصدره النيابة العامة قرار وليس حكم، وأن هذا القرار هو قرار وقتي ولا يمس أصل الحق المتنازع عليه بين أطراف النزاع، بالإضافة إلى أنه يجوز التظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان للخصوم، ويكون التظلم بنفس الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وهذه القرارات وإن كان المشرع قد جعل الحكمة منها والغاية الأسمى هي حفظ الأمن والسكينة والطمأنينة، وحماية الحيازة.