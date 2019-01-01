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افتتاح معرض للسلع الاستهلاكية واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بزفتى

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:59 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى
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افتتح المحاسب سعيد عامر أمين حزب مستقبل وطن بمدينة زفتى، معرض السلع الاستهلاكية للجمهور بأسعار مخفضة، ضمن استراتيجية الحزب في التواجد بالشارع وبذل كل المجهودات لتخفيف العبء عن المواطنين.

ويشمل المعرض الدائم الذي تم افتتاحه اليوم بالتعاون مع شركة علوش للمواد الغذائية بشارع الجيش الرئيسي، العديد من السلع الأساسية بأسعار منخفضة عن نظائرها بالأسواق، بالإضافة الى منفذ رئيسي لبيع اللحوم الطازجة البلدي بسعر ٧٥ جنيها فقط.

وشهد الافتتاح إقبال كثيف من المواطنين على المنتجات، وحضور العديد من الشخصيات العامة بزفتى لحفل الافتتاح، بالإضافة إلى قيادات الحزب بالمدينة ومنهم أمين التنظيم محمد شعلان، والأمناء مصطفى موسى أمين السياسات، ومحمد الشوربجي أمين العمال، نجوى سالم أمينة العلاقات العامة.

وأكد سعيد عامر أمين الحزب بزفتى، أن المعرض يعتبر نواه، وأن التخطيط المستقبلي هو توفير أكثر من معرض بالقرى الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى سيارات متنقلة تجوب القرى للتيسير على المواطنين، وموجها الشكر للأمانة العامة بالمحافظة والمحاسب محمد عريبي الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالغربية، على الدعم الذي تشهده زفتى حاليا من أجل استمرار النجاح والعمل على خدمة المواطنين.
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