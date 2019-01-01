سلسلة ضربات جوية تستهدف مواقع "مسلحى الوفاق" فى طرابلس

أفادت صحيفة المرصد الليبية، في خبر عاجل مساء اليوم، بأن سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، شن سلسلة ضربات جوية الآن استهدفت مواقع مسلحي حكومة الوفاق في شرق وجنوب العاصمة طرابلس.



وفي وقت سابق من اليوم، أكد قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني اللواء محمد المنفور، أن طرابلس على موعد مع تصعيد عسكري استثنائي لن يتوقف إلا بتحريرها من المجموعات المُسلحة التي تُسيطر عليها.



وأوضح المنفور في تصريحات صحفية، أن الجيش الوطني قد استنفد كافة أشكال الرد التقليدية على قوات الوفاق طيلة الأسابيع الماضية، في إشارة إلى أن معركة طرابلس ستدخل مرحلة جديدة غير مسبوقة، خاصة عقب المجزرة التي شهدتها مدينة غريان مُؤخرًا بتصفية عناصر الجيش الذين كانوا يتلقون العلاج بمستشفى المدينة.