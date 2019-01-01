الدهام يتقدم لرئاسة النصر السعودي

برز اسم المهندس تركي عبد الرحمن الدهام، مرشحًا جديدًا لرئاسة نادي النصر السعودي، والذي ينوي التقدم بملفه الانتخابي غدًا الأربعاء.



ويسابق الدهام، الزمن لتقديم أوراقه قبل يوم واحد فقط من انتهاء فترة التمديد التي منحتها اللجنة العامة للانتخابات التابعة للهيئة العام للرياضة، لنادي النصر، للترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.



ويحظى الدهام بقبول جيد بين عدد من أطياف نادي النصر وجماهيره، وهو وكيل لاعبين معروف سبق له العمل في نادي النصر، وكان مستشارًا للرئيس الأسبق الأمير فيصل بن تركي.



كما أن الدهام ابن "عراب" الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والحكم الدولي السابق عبدالرحمن الدهام، ولديه إلمام كبير بالقانونين الرياضية بجانب مؤهل الأكاديمي "ماجستير هندسة".



يذكر أن عمل لجنة الانتخابات خلال الأسبوع الجاري سوف ينتهي مساء الخميس المقبل، الموافق 4 يوليو الجاري.