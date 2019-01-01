المساكني يعتذر للتونسيين عن الأداء الضعيف بالبطولة الإفريقية

اعتذر يوسف المساكني نجم نسور قرطاج، للشعب التونسي، بسبب ضعف الأداء والنتائج لمنتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا 2019.



وبلغ منتخب تونس، ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعدما احتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.



وقال المساكني في تصريحات صحفية، إن المنتخب التونسي لم يقدم الأداء المنتظر، وهو ما لا ينال رضا أي لاعب في المنتخب.



وأضاف "سنحاول الاجتهاد والتحلي بالروح القتالية من أجل الظهور بصورة مغايرة بداية من دور الـ 16".



وتابع "سنواجه غانا في ثمن نهائي البطولة، لا شك ستكون مواجهة صعبة والحظوظ متساوية بين الفريقين".