الإحصاء: صادرات مصر للدول العربية تتخطى 800 مليون دولار مطلع العام الجاري

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن صادرات مصر للدول العربية تخطت الـ825 مليون دولار مطلع عام 2019.



ووفقا لتقرير الإحصاء، فإن المملكة السعودية جاءت في صدارة تلك الدول من حيث حجم الصادرات المصرية إليها والتي بلغت قيمتها 144 مليون دولار خلال شهر مارس 2019 مقابل 146.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.



وجاءت في مرتبة لاحقة الأردن والتي ارتفع الصادرات المصرية إليها من 54 مليون دولار خلال شهر مارس 2018 إلى 99 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019.



كما ارتفع الصادرات المصرية لتونس إلى 47.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2019 مقارنة بحوالي 27.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



بينما سجلت الصادرات للجزائر تراجعا إلى 55.6 مليون دولار خلال مارس 2019 مقابل 71.4 مليون دولار خلال مارس 2018، كما تراجعت الصادرات لباقي الدول العربية من 601.8 مليون دولار إلى 478.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.