منظمة دولية: مشاركة 75 ألف طفل فى الحرب اليمنية

قال ممثل منظمة العمل الدولية في اليمن، علي دهاق، الثلاثاء، إن الإحصاءات المتوفرة توضح أن استخدام الأطفال في النزاع باليمن خلال العشر السنوات الماضية تزايد إلى 75 ألف طفلا في مختلف المناطق.



وأضاف بحسب ما أوردت صحيفة المشهد اليمنية، أن الظروف التي يمر بها اليمن حاليا فاقمت من ظاهرة عمالة الأطفال، مشيرًا إلى تدهور حجم وجودة الخدمات الاجتماعية وارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى 3 ملايين و300 طفل.



وأوضح "دهاق"، في المهرجان الذي أقيم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال في صنعاء، أن إحصاءات منظمة العمل الدولية تؤكد أن عدد الأطفال العاملين على مستوى العالم بلغ 250 مليون طفلا منهم 70% يعملون في أعمال خطرة لا تتناسب ومكانتهم العقلية وقدراتهم البدنية، كما يعيش 168 مليون طفلا بمناطق النزاع والحروب والكوارث.



وفرضت الحرب القائمة في اليمن للسنة الخامسة على التوالي، واقعا مغايرا على الأطفال جراء توسع رقعة التسرب من المدارس وتدمير بعضها والنزوح وتوقف الرواتب وتزايد الوضع الإنساني سوءا.



جدير بالذكر أن تقارير محلية وغربية عدة أكدت أن جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تقوم بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك إجبارًا.