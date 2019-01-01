مانشستر يونايتد يرفض طلب كونتي مجددا

رفض مانشستر يونايتد عرضًا جديدًا من إنتر ميلان، لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر رفع عرضه إلى 20 مليون يورو، من أجل استعارة لوكاكو لمدة عامين، مع إمكانية الشراء مقابل 50 مليون يورو.



وكان إنتر قد تقدم بعرض سابق بقيمة 11 مليون يورو، من أجل استعارة لوكاكو لمدة موسمين، إلا أن مانشستر يونايتد رفض مناقشته من الأساس.



ويسعى أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، في تعزيز خط هجومه بلوكاكو، بعد قرار الإدارة بالتفريط في المهاجم الأساسي ماورو إيكاردي.



وتعد هذه المرة هي الثانية التي يحاول فيها كونتي التعاقد مع لوكاكو، بعد أن حاول أول مرة عندما كان مدربًا لتشيلسي، إلا أن اللاعب البلجيكي اختار مانشستر يونايتد وقتها.

