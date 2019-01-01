برشلونة يتطلع لحسم صفقة جريزمان قبل منتصف يوليو

يأمل نادي برشلونة في حسم صفقة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، خلال الأيام القليلة المقبلة.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يتطلع إلى تقديم جريزمان في كامب نو يوم الخميس 11 يوليو الجاري.



ويبلغ الشرط الجزائي في عقد جريزمان، مع أتلتيكو مدريد 200 مليون يورو، بينما ينخفض بحلول الأول من يوليو الجاري إلى 120 مليون يورو، وهو الأمر الذي انتظره البارسا لحسم انتقال اللاعب الفرنسي إلى كامب نو، لكن النادي الكتالوني مازال يأمل في تخفيض هذا الرقم.



ومن المقرر أن يتم تقديم صفقات برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يشهد يوم الجمعة القادم تقديم لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، ثم الحارس البرازيلي نيتو يوم الإثنين أو الثلاثاء.



ووفقا للتقارير، فإنه في حال إتمام صفقة جريزمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل، فسوف يبدأ تدريباته مع الفريق الكتالوني يوم 14 من الشهر الجاري.