أمريكا تعبر إنجلترا وتبلغ نهائي مونديال السيدات

أصبح المنتخب الأمريكي على بعد خطوة واحد فقط من التتويج بلقبه الرابع في كأس العالم للسيدات لكرة القدم بعد الفوز على إنجلترا 2 1 اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي للبطولة المقامة في فرنسا.



وحسم الفريق الأمريكي حامل اللقب الفوز في الشوط الأول ليعبر عن جدارة للمباراة النهائية.



ويلتقي الفريق الأمريكي في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع غدا الأربعاء بين هولندا والسويد.



وتقدمت كريستين برس بهدف للفريق الأمريكي في الدقيقة العاشرة ثم تعادلت ايلين وايت لإنجلترا في الدقيقة 19 ولكن أليكس مورجان تكفلت بالهدف الثاني لأمريكا في الدقيقة.31



واهدرت ستيف هوتون ضربة جزاء لإنجلترا في الدقيقة 84 قبل أن يكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميلي برايت في الدقيقة 87.