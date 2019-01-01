مالي تهزم أنجولا بهدف نظيف في أمم أفريقيا

فاز منتخب مالي على نظيره الأنجولي 1 صفر ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر.



ويواجه المنتخب المالي نظيره منتخب كوت ديفوار في دور الستة عشر يوم الإثنين المقبل في مدينة السويس.



وسجل أمادو هايدارا هدف المباراة الوحيد للمنتخب المالي في الدقيقة 35.



ورفع المنتخب المالي رصيده إلى سبع نقاط ليتصدر المجموعة الخامسة إلى جانب منتخب تونس صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب موريتانيا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.