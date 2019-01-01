الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ماجد حبته
ماجد حبته

هارفارد الإرهابيين

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 10:55 م
طباعة
الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أطلق هذا الاسم «هارفارد الإرهابيين» على أفغانستان، فى حواره، مساء الإثنين، مع شبكة «فوكس نيوز»، الذى أكد فيه اعتزام بلاده الاحتفاظ بوجود مخابراتى قوى، بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك. غير أن ما فات مُحاور الشبكة الإخبارية الأمريكية، هو أن ترامب سبق أن أطلق الاسم نفسه، أو الصفة نفسها، منذ ثلاث سنوات، بالتمام والكمال، على العراق!.
بعد أفغانستان والعراق، طبيعى أن يرد ذكر قطر. وهو ما حدث فعلًا بإعلان مسئولين أمريكيين وألمان، مساء الإثنين أيضًا، أنّ أطراف النزاع فى أفغانستان، سيجتمعون بدءًا من الأحد المقبل فى قطر فى محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياسى، وإنهاء نحو ١٨ سنة من التدخل العسكرى الأمريكى فى هذا البلد. وكانت الجولات السابقة من المحادثات قد تركزت على مكافحة الإرهاب، وجود القوات الأجنبية، والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. ولأن «طالبان» ترفض التفاوض مع الحكومة الأفغانية، وتصر على مغادرة كل القوات الأجنبية البلاد، فإن الاتفاق المحتمل بين الحركة والولايات المتحدة قد يسفر عن سحب القوات الأمريكية، مقابل تعهد الحركة بألا تكون البلاد ملاذًا آمنًا للجماعات المتطرفة.
مبرر أو «تلكيكة» الغزو الأمريكى لأفغانستان، كان قيام «طالبان»، بتوفير ملاذ آمن لتنظيم «القاعدة»، الذى تم اتهامه «وأعلن مسئوليته» عن هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١. وهنا، تكون الإشارة مهمة إلى أن وكالة «أسوشيتد برس» نقلت، منتصف الشهر الماضى، عن مسئولين أمريكيين وأفغان أن تنظيم داعش يعمل على توسيع نطاق وجوده فى أفغانستان ويقوم بتجنيد مقاتلين جدد. كما يقوم أيضًا بالتخطيط لشن هجمات ضد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وبالتزامن، قال جنرال البحرية الأمريكية، فرانك ماكنزى، فى ١٢ يونيو الماضى، إن تنظيم داعش فى أفغانستان يمثل تهديدًا مقلقًا جدًا للولايات المتحدة. وأوضح الرجل الذى يقود العمليات العسكرية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، أن جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية لم تتمكن بعد من تقليص طموحات ذلك التنظيم!.
فرع «داعش» فى أفغانستان ظهر بعد فترة وجيزة من اجتياح مقاتليه مناطق شاسعة فى سوريا والعراق، صيف ٢٠١٤، ويشير فرع أفغانستان إلى نفسه باسم «ولاية خراسان». ويقال إن القوات الأمريكية تقاتل «داعش» فى أفغانستان بشكل منفصل عن مساندتها القوات الأفغانية فى معركتها ضد «طالبان»، التى لا تزال مستمرة فى القتال منذ أطيح بها من الحكم فى ٧ أكتوبر ٢٠٠١. وعليه، قال الرئيس الأمريكى، فى حواره مع «فوكس نيوز»، إنه كان يتمنى لو كان بإمكانه أن يغادر أفغانستان بكل بساطة، لكنّه مضطر، حتى بعد سحب كل جنوده، إلى الاحتفاظ بـ«وجود مخابراتى قوىّ للغاية، أقوى بكثير ممّا قد يظنّ المرء عادة، لأنّ هذا أمر مهم للغاية». وبرر ذلك بأن الأراضى الأفغانية صارت قريبة الشبه بأكاديمية لتعليم الإرهاب، وأطلق عليها الاسم الذى سبق أن أطلقه، كما أشرنا، على العراق!.
ترامب كان لا يزال مرشحًا للرئاسة، حين قال أمام تجمع انتخابى، فى ٥ يوليو ٢٠١٦، إن زعزعة استقرار العراق بعد سنة ٢٠٠٣ نتيجة للحرب التى شنها الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، جعل ذلك البلد أرضًا خصبة للإرهابيين.. وصار اليوم بمثابة جامعة هارفارد للإرهاب.. إذا أردت أن تكون إرهابيًا، فعليك الذهاب إلى العراق. ووقتها، كان لافتًا ومثيرًا للدهشة أن يشيد المرشح الجمهورى بالصيغة التى تعامل بها الرئيس العراقى الراحل، صدام حسين، مع الإرهابيين: «هل تعرفون ما فعله جيدًا؟.. لقد قتل الإرهابيين.. فعل ذلك بشكل جيد. وهم لم يقرأوا حقوقهم ولم يتفوهوا بشىء.. كانوا إرهابيين.. انتهى الأمر».
للإرهابيين، إذن، أكثر من «هارفارد»، ولا نعرف مدى ارتباط تلك الفروع بالأصل أو جامعة «هارفارد»، التى تقع فى ولاية ماساتشوستس، وهى الجامعة الأمريكية الأقدم والأعرق التى أسسها القس البروتستانتى جون هارفارد سنة ١٦٣٦ لتناظر جامعتى كامبريدج وأوكسفورد فى بريطانيا. ثم تدحدر بها الحال وفتحت أبوابها لعناصر غريبة تحت مستوى الشبهات، علميًا وسياسيًا، كأن تحاضر بها العنزة اليمنية توكل كرمان، والتافه المصرى باسم يوسف وغيرهما. ولعلك تعرف أن الأستاذ نادر بكار، القيادى بحزب النور السلفى، حصل من الجامعة نفسها على «شهادة كبيرة» فى...... الإدارة الحكومية!.
.. وتبقى الإشارة إلى أن مقاتلى طالبان والقاعدة، وغيرهم من الإرهابيين، العرب والأفغان، اكتسبوا خبراتهم ومهاراتهم القتالية، خلال مشاركتهم فى الحرب الأفغانية السوفيتية، التى دعمتهم فيها الولايات المتحدة بالتدريب والتمويل والسلاح، وكانت تصفهم بـ«المجاهدين الأفغان». وقد تكون الإشارة مهمة أيضًا، إلى أن جامعة «هارفارد» التى تتصدر قوائم أقوى جامعات العالم، تتفوق على كل الجامعات الأمريكية فى عدد حالات الاغتصاب والاعتداءات والجرائم الجنسية!.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

منذ حوالي 7 ساعات

المالية تعلن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو

منذ يوم

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

منذ حوالي 13 ساعة

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

ads

الصور

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

ads

الأكثر قراءة

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

أهمها توفير فرص العمل.. 3 تكليفات من "السيسي" للمالية اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. ويفقد 8 قروش خلال تعاملات اليوم

ads

ستوديو

خبير أمني عراقي يوضح سلبيات ضم "الحشد الشعبي" لقوات الجيش

طارق فهمي يفجر مفاجأة عن صفقة القرن ومنتدى البحرين (فيديو)

بتعادل مع موريتانيا.. تونس تتأهل إلى دور الـ 16 في أمم إفريقيا

مالي تفوز على أنجولا بهدف وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

ads

رياضة

مانشستر يونايتد يرفض طلب كونتي مجددا

كروس ينتقد تطرف الكرة الإسبانية ويكشف سر نجاحاته

برشلونة يتطلع لحسم صفقة جريزمان قبل منتصف يوليو

مبابي يلمح عبر تويتر إلى بقائه مع باريس سان جيرمان

الرئيس نيوز

سرقة مجوهرات بـ 100 ألف يورو من حكام قطر

التحفظ على أموال عدد من المتهمين في قضية "خطة الأمل"

"زايد" تتفقد وحدة "صحة العرب" وتتابع تسجيل الأسر بمنظومة التأمين الجديدة

"الصحفيين" تعزى سلطان القاسمي حاكم الشارقة في وفاة نجله

منوعات

كازينو يدفع ملايين الدولارات لامرأة سقطت على أرضه

ثعلب قطبي يبهر العلماء ويحتل العناوين برحلة ملحمية

بعد ضجة كارداشيان.. اليابان تلجأ للملكية الفكرية

أمريكي يتبرع بمليارات الدولارات لجمعيات خيرية

كشكول

القليويبة الأزهرية تناقش تسهيل اجراءات القبول لطلاب الأول الإبتدائى

الأولى على الدبلومات الزراعية: رفضت دخول الثانوية العامة تخفيفا على والدي

"إسماعيل ياسين" رئيسا لقسم العظام بطب بنين الأزهر بالقاهرة

"إعداد القادة" بحلوان ينظم فعاليات أفواج الجامعات خلال الإجازة الصيفية

إسلام سياسي

واشنطن تدرج جيش تحرير بلوشستان وهزيمة على قوائم الإرهاب

طائرات "الكف" المسيرة أحدث أسلحة أمريكا فى الحرب ضد داعش

الإمارات تنفي ملكيتها لأسلحة في ليبيا

سوريا تسلم العراق 100 داعشي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
تعاليم نافعة من قصة «ديل الأرنب»
القس. رفعت فكرى
اعترافات زوجة شجاعة
ثروت الخرباوي
يونيو العظيمة.. أم الثورات
ماجد حبته
هارفارد الإرهابيين
المزيد
ads

الثقافة

ورشة في مبادئ التلوين الرقمي للأفلام بمكتبة الإسكندرية

الخميس.. انطلاق "الفوتوغرافيا التشكيلية" بمركز الحرية للإسكندرية

اتحاد كتاب مصر ينعى رحيل نجل حاكم الشارقة

شروط المشاركة في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب

صفحتنا ع الفيس بوك