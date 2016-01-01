"المستبد الأكبر".. أردوغان يواصل اعتقال شعبه بحجة الانتماء للمعارضة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تركيا شهدت اليوم عمليات اعتقال لـ 122 عسكريًا من الرتب الكبرى في الجيش، للاشتباه في أن لهم علاقات بعبد الله جولن، المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه تم اعتقال 77 ألف شخص حتى الآن منذ محاولة الانقلاب في تركيا 2016، بالإضافة إلى إيقاف وفصل 150 ألف تركي، للاشتباه في تورطهم في محاولة الانقلاب على أردوغان.

واستكمل أن الفارق بين مصر وتركيا هو أن مصر دولة قانون، في حين أن تركيا دولة بلطجة، موضحًا أنه في مصر، كل من يتم إلقاء القبض عليه يكون مطلوبًا على ذمة قضية، وإذا ثبتت براءته يخرج على الفور، أما في تركيا يتم اعتقال كل من يشتبه في انتمائه للمعارضة.