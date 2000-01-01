"القوى العاملة" تعلن عن 1000 فرصة عمل جديدة براتب 3000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 1000 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات التأمين التكافلي بمدينة نصر، براتب يصل لـ 3000 جنيه، وذلك للحاصلين على مؤهل عال، على أن يتراوح عمر المتقدم للوظيفة بين 22 سنة إلى 45 سنة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 500 مندوب مبيعات، وذلك براتب يبلغ 2000 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.



كما تحتاج الشركة، 500 مدير مبيعات، وذلك براتب يبلغ 3000 جنيه، بالإضافة إلى عمولة، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة سنتين.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01119575050، والتواصل مع المدير المسئول أحمد زيدان، أو التوجه لمقر الشركة في مدينة نصر، شارع النزهة.