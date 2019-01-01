"المصريين الأحرار" بأسيوط يفتتح مقرا جديدًا بمركز أبوتيج

افتتح حزب المصريين الأحرار بأسيوط، اليوم الثلاثاء، مقرًا جديد لأمانة مركز أبو تيج، بجوار المستشفى المركزي؛ بحضور النائب جمال عباس أمين الحزب بالمحافظة، ورجل الأعمال سيد عبد الصبور عضو الحزب.



وشارك الافتتاح عددا من أبناء مركز أبوتيج وقيادات الحزب بأمانة المحافظة، ومنهم عبد الله تمام أمين التنظيم والدكتور هشام عبد الحميد الأمين المساعد، والعمدة اعتماد عمر أمينة المرأة بالمحافظة.



وجاء ذلك في إطار خطة انتشار الحزب بالمراكز والقري والنجوع للتواصل المباشر مع المواطنين وفتح أبواب مقراته لخدمات المواطنين.