الخميس.. "تضامن البرلمان" تناقش طلب إحاطه لرفع الحد الأقصى لصرف النفقة

تناقش لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، الخميس المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب سعد بدير، حول ضرورة تعديل قرار بنك ناصر والخاص بقضايا النفقة للمطلقات وأطفالهن.



وقال "بدير"، في طلبه إن النفقة قد تكون مصدر الإنفاق الوحيد للمطلقات وأطفالهن بعد الطلاق، حيث لا عائل لها ولا معين فى هذا الوقت غير هذا المبلغ، حيث إن بنك ناصر يقوم بصرف النفقة بحد أقصى وقدره 500 جنيه فقط سواء للمطلقة أو للطفل أو لهما معا.



وتابع: "مع ما نمر به من ظروف اقتصادية واجتماعية نجد أن المبلغ لا يكفي ولا يعين لذلك نتقدم بتعديل الحد الأقصى لصرف المستحقات من البنك ويقوم بسداد النفقة المحكوم بها كاملة ثم يقوم بتحصيلها من الزوج بعد ذلك".