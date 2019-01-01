النفط يهبط متأثرًا بمخاوف الطلب رغم تخفيضات أوبك

هبطت أسعار النفط أكثر من 4%، الثلاثاء، حتى بعد اتفاق أوبك وحلفائها بمن فيهم روسيا على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل، وسط بيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلية أثارت قلق المستثمرين من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تقويض الطلب على النفط.



انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.66 دولار أو 4.1% لتبلغ عند التسوية 62.40 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.84 دولار أو 4.8% لتبلغ عند التسوية 56.25 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أسابيع الإثنين.



واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها مثل روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، الثلاثاء، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020، مع تجاوز أعضاء المنظمة خلافاتهم في مسعى لدعم أسعار الخام.



جاء التمديد بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت الماضي، إنه اتفق مع السعودية على تمديد الاتفاق والاستمرار في خفض الإنتاج الإجمالي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.2% من الطلب العالمي.



وتعني علامات التباطؤ الاقتصادي العالمي، التي قد تؤثر سلبا على نمو الطلب النفطي، أن أوبك وحلفاءها قد يواجهون مهمة صعبة لتعزيز الأسعار عن طريق كبح الإمدادات.