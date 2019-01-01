الباز يكشف: لماذا حضرت مصر ورشة البحرين عن "صفقة القرن"؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصطلح "صفقة" القرن سيكون أكتر مصطلح مشبوه في القرن 21، مثل وعد بلفور.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية"المحور"، أن مصر تعرضت للإساءة لمشاركتها في ورشة البحرين، والتي طُرح فيها مشروع القرن الخاص بفلسطين، خاصة مع امتناع عدد من الدول العربية عن الحضور، وخاصة فلسطين.

وتابع: "مصر حضرت ورشة البحرين، من خلال ممثلها مساعد وزير المالية، واللي راح عشان يرصد ويقيم الطرح، بحيث ينقل الصورة للإدارة المصرية".

وواصل: "مصر لديها علاقات جيدة بالبحرين، وكان على مصر الحضور لورشة البحرين، تقديرا للعلاقات بين البلدين.. الخطاب المصري الرسمي يقول لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، ودة من الثوابت اللي مصر مش هتغيرها، وحضور مصر ورشة البحرين، لا يعني أننا تخلينا عن ثوابتنا".

وأردف: "رؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية ثابتة لا تتغير ونرفض المزايدة على الموقف المصري، والإساءة لمصر بسبب حضور ورشة البحرين".