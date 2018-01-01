نتنياهو: أبلغت ترامب بعملية الاستيلاء على الأرشيف النووي الإيراني قبل تنفيذها

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعملية الاستيلاء على الأرشيف النووي الإيراني قبل تنفيذها.



وأضاف: "أخبرت الرئيس الأمريكي ترامب، خلال منتدى جافوس بيناير 2018، بمهمة المخابرات الإسرائيلية بالاستيلاء على نسخة من الأرشيف النووي الإيراني من طهران"، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



وقال نتنياهو، مساء أمس، إن الجيش الإسرائيلي مستعد لعدة سيناريوهات لحرب على مختلف الجهات، بعد تصريحات جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، التي أعلن فيها أن بلاده تخصب اليورانيوم بمعدل أعلى مما جاء عليه في الاتفاق النووي.



وأضاف نتنياهو: "تل أبيب لا تريد الحرب، لكن في حال اندلعت فهي مستعدة لها، وسنمنع إيران من امتلاك أي أسلحة نووية".



وكشف نتنياهو، أواخر شهر أبريل 2018، عن أن جهاز الموساد نجح فى الاستيلاء على آلاف الوثائق السرية من إيران والتي أثبتت انتهاج إيران فى السابق برنامجا نوويا للأسلحة.