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رياضة

سيرينا تنضم إلى موراي في الزوجي المختلط بويمبلدون

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 10:42 م
البريطاني أندي موراي
البريطاني أندي موراي
وكالات
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أنهى البريطاني أندي موراي أياما من التكهنات بشأن من سيلعب إلى جواره في الزوجي المختلط في ويمبلدون للتنس، بعدما أعلن أن الأمريكية سيرينا وليامز وافقت على الانضمام اليه في البطولة المقامة على ملاعب عشبية.

وأكد الفريق الذي يدير أعمال موراي الحاصل على ثلاثة ألقاب في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى النبأ اليوم الثلاثاء.

وقالت سيرينا مازحة بعدما بدأت مشوارها اليوم في محاولة لمعادلة الرقم القياسي للفوز 24 مرة بلقب فردي السيدات في البطولات الأربع الكبرى، "لو كنتم ترغبون في ذلك (اللعب مع موراي) اعتبروني موافقة".

ومنذ أن أعلن موراي نيته خوض منافسات الزوجي المختلط مع فردي الرجال في أول مرة يعود فها إلى ويمبلدون، بعد عامين ثارت تكهنات كبيرة عن اللاعبة التي ستلعب بجواره.

وأحرزت وليامز 16 لقبا في منافسات الزوجي في البطولات الأربع الكبرى. لكنها لا تخوض منافسات زوجي السيدات هذا العام.

ويلعب موراي، الذي قال إن الاسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا رفضت أن تلعب بجواره في الزوجي المختلط، بجوار الفرنسي بيير-أوج ايربير في زوجي الرجال، بعد أن عاد إلى الملاعب الشهر الماضي وأحرز لقب الزوجي في بطولة كوينز مع الإسباني فليسيانو لوبيز.

وخضع موراي لجراحة في الفخذ بعد فترة قصيرة من خسارته في الدور الأول في استراليا المفتوحة، وهي الهزيمة التي اعتقد الكثيرون أنها قد تكون المباراة الأخيرة في مسيرته في التنس.

لكن موراي عاد للملاعب مجددا دون "شعور بالألم"، وقال إنه ينوي العودة لمنافسات الفردي مرة أخرى رغم أنه رجح في السابق أن يواصل اللعب في منافسات الزوجي فقط.
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