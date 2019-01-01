مواطنو تشيلي والأرجنتين يشاهدون كسوفًا شمسيًا كليًا

يتطلع المواطنون المولعون بمراقبة الظواهر الكونية إلى السماء في تشيلي والأرجنتين اليوم الثلاثاء لمشاهدة كسوف شمسي.



ويلقى القمر ظلا داكنا على أجزاء من تشيلي والأرجنتين، بينما تشاهد الدول المجاورة كسوفا جزئيا.



ويبدأ مسار الكسوف الكلي بالقرب من لا سيرينا في تشيلي الساعة 0438 بالتوقيت المحلي (2038 بتوقيت جرينتش) وينتهي بالقرب من بوينس أيرس، وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).



وخارج هذا المسار، سيظهر كسوف شمسي جزئي في بقية أجزاء تشيلي والأرجنتين والإكوادور وبيرو وبوليفيا وباراجواي وأوروجواي وأجزاء من كولومبيا والبرازيل وفنزويلا وبنما.



ويستمر الكسوف الشمسي لفترة تتراوح ما بين ثانيتين ودقيقتين و30 ثانية، وفقا للموقع.