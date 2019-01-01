توني كروس: الكرة الإسبانية تعاني من التطرف

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن اللاعب الألماني توني كروس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، حضر اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين فعاليات الإعلان عن الفيلم الوثائقي الذي يتناول سرد مسيرته في الكرة العالمية.

وقال كروس في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الفيلم يعني الكثير بالنسبة لي، صناعته كانت قرارا صعبا، ولكن في النهاية وافقت، أنا سعيد لأنني قمت بهذا".

يذكر أن كروس شارك مع ريال مدريد في ثلاث من أصل أربع بطولات لدوري أبطال أوروبا فاز بها ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

وأشار اللاعب الألماني إلى الانتقادات التي وجهت لفريقه بسبب تراجع مستواه ونتائجه خلال الموسم الماضي رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها في الأعوام الماضية.

واستطرد كروس قائلا: "أحيانا تشعر بأن أشياء كثيرة تعتمد على كرة القدم وعلى ضوء هذا تتولد ردود فعل مختلفة، ولكن في إسبانيا الأمر أكثر حدة، يمكن لأحدهم أن يكون البطل الأكبر وفي الأسبوع التالي يمكن أن يكون الأكثر بلاهة".

وأضاف: "ولكنني أنظر إلى الأمور من وجهة نظر أكثر واقعية، لا أسقط في التطرف، ولذلك تمكنت من تحقيق نجاحات".

وعلى جانب آخر، أعرب كروس عن امتنانه لوالديه اللذين، على حد قوله، جعلاه يثمن الأهمية الكبيرة التي تحظى بها العائلة، واختتم قائلا: "أعتقد أنه يجب علي أن أشكر والدي على الطريقة التي اتبعاها في تربيتي، في رأيي العائلة مهمة للغاية، لدي زوجة تحرص دائما أن تكون لديّ قدمان ثابتتان على الأرض".