الباز: أكبر مؤامرة ضد العرب هي محاولة تفكيك جيوشها الوطنية القوية

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل رسالة المستشار عقيلة صالح بوصفه رئيس البرلمان الليبي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوصفه رئيس الاتحاد الأفريقي، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي طالبهم فيها باتخاذ إجراءات لوقف التدخل التركي في ليبيا.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الوضع في ليبيا وصل إلى مرحلة تدويل القضية، موضحًا أن المجتمع الدولي فرض الحظر على تسليح الجيشي الليبي، وهذا الحظر ليس مفروضًا على المليشيات التي تحارب الجيش الليبي.

واستكمل أن المؤامرة الأساسية التي تواجه الدول العربية حاليًا، هي محاولة تفكيك الجيوش الوطنية القوية في المنطقة، وهو ما حدث في الجيش العراقي.