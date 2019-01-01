قائد منتخب غانا: قدمنا إلى مصر من أجل الفوز بكأس أمم أفريقيا

صرح أندريه ايو، قائد منتخب غانا، بعد فوز منتخب بلاده على غينيا بيساو بهدفين دون رد، وتصدره المجموعة السادسة بخمس نقاط، ليتأهل بعدها النجوم السوداء إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.



وقال أيو في تصريحات صحفية عقب المباراة، إنه يوجه الشكر لزملائه اللاعبين على الأداء والفوز امام غنينا، واستمرارهم في المنافسة الجادة على لقب البطولة.



واوضح، أن منتخب غانا جاء إلى مصر من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019.



وتأهل منتخب غانا كأول المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن فريق الكاميرون حيث سجل منتخب النجوم السوداء 4 أهداف واستقبل هدفين فيما تأهل الكاميرون بنفس الرصيد من النقاط مسجلا هدفين ولم يستقبل أهداف.