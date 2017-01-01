الكشف عن موعد انضمام أندير هيريرا إلى باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن موعد انتقال الإسباني أندير هيريرا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان نادي مانشستر يونايتد قد فشل في إقناع هيريرا بالتجديد بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، لتربطه العديد من التقارير بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.



وقالت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية إن لاعب الوسط الإسباني سيوقع على عقده مع نادي العاصمة الفرنسية ويتم الإعلان عن التعاقد معه بشكل رسمي يوم الخميس المقبل.



وسيوقع اللاعب الإسباني على عقد يمتد لـ5 سنوات وينتهي في 2024، على أن يحصل على راتب تبلغ قيمته نحو 250 ألف جنيه إسترليني.

يُذكر أن هيريرا لعب لفريق مانشستر يونايتد في الفترة بين عامي 2014 و2019، ونجح في التتويج معه ببعض الألقاب ابرزها الدوري الأوروبي في 2017.