برشلونة يرد على عرض بايرن ميونيخ لضم ديمبلي

رد نادي برشلونة الاسباني على عرض نظيره الألماني بايرن ميونيخ؛ للحصول على خدمات النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في الصيف الحالي.

ووضع البايرن عينه على التعاقد مع ديمبلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لترميم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وتقدم البايرن بعرض وصلت قيمته إلى 70 مليون يورو؛ للحصول خدمات اللاعب الذي يملك خبرة اللعب في البوندسليجا حيث تقمص من قبل ألوان بوروسيا دورتموند.

وذكرت الصحافة الكتالونية أن برشلونة رفض العرض المقدم من البايرن، وتمسك بالحصول على مبلغ يصل إلى 95 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات اللاعب.

ويسعى البايرن في الميركاتو للتعاقد مع بديل للفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبين بعد انتهاء حقبتيهما في النادي.