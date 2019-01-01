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رياضة

الأرجنتين تستهدف رقما غائبا منذ 26 عاما في السوبر كلاسيكو

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 10:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يستهدف المنتخب الأرجنتيني، تحقيق رقم غائب منذ عام 1993 وتحديدا منذ 26 عاما، خلال مواجهته نظيره البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.
ويترقب عشاق كرة القدم، مباراة كلاسيكو الأرض بين منتخبى البرازيل والأرجنتين والتي تجمعهما على ملعب "مينيراو" صباح الأربعاء في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.
وتعود آخر مرة تخطت فيها الأرجنتين للبرازيل في الأدوار الإقصائية ببطولة كوبا أمريكا في عام 1993 بركلات الجزاء بعد التعادل 1-1.
ونجحت الأرجنتين في هذا العام بالتتويج باللقب على حساب المكسيك 2-1، وقد سجل باتيستوتا هدفا التانجو في هذه المباراة.
جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيلتقي الفائز من مباراة تشيلي وبيرو، على أن يقام النهائي في السابع من يوليو المقبل.
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