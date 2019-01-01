خبيرة أبراج لمواليد 3 يوليو: تجنب الدخول فى مغامرات

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أنه إذا كنت مولودًا في يوم 3 يوليو فإن ذلك يعني أنك طموح ولديك روح ابتكارية، تحب السفر والتغيير، وتميل نحو التحقق في كل شيء بنفسك، لكنك تعاني من حساسية مفرطة.



وتابعت: يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة، أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضروري جدًا بالنسبة لك حتى آخر العام.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.