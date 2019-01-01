الغردقة تستقبل اليوم لاعب ريال مدريد "سيرخيو راموس"

تستعد مدينة الغردقة اليوم الأربعاء، لاستقبال اللاعب "سيرخيو راموس"، لاعب فريق ريال مدريد، حيث استعد الفندق المضيف لنجم ريال مدريد بوضع بوسترات دعائية كبيرة، أمام الفندق وداخله، وذلك استعدادًا لوصول اللاعب.



وتبدأ جولة "راموس" السياحيّة، اليوم الأربعاء، بـ جزيرة الجفتون بالبحر الأحمر، ليبدأها برحلة بحرية وذلك على غرار ما فعله محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الانجليزي.



وأكد مصدر خاص من الفندق المستضيف للاعب لـ"الدستور"، أن اللاعب سيصل اليوم إلى مدينة الغردقة لقضاء رحلة خاصة للاستجمام بعدد من المناطق السياحية بالمدينة في ضيافة رجل الأعمال المصري كامل أبو علي.



يذكر أن رجل الأعمال، كامل أبوعلى، استضاف قبل ذلك لاعب ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، ثم كريم بنزيما، وآخرهم نافاس حارس فريق ريال مدريد.