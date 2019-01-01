عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة واقعة غريبة تتمثل في قيام عامل باحتجاز شقيقه بالمنزل لمدة 11 عامًا، توثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة بالمنزل.



البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، وبإشراف اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين من إحدى قري مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد. ع. س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر " أحمد. ع. س" بالمنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية منذ حوالي 11عامًا.



وعلى الفور تحركت قوة من ضباط المباحث بمركز شرطة بدر وفرع البحث الجنائي، برئاسة العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد الديب رئيس المباحث، والنقيب شوقي شعبان معاون المباحث، للتأكد من صحة الواقعة، وتبين صحتها، ووجود " أحمد. ع. س"، موثق بالسلاسل الحديدية بإحدى الغرف بالمنزل بإحدى القري بمركز بدر، وتم ضبط شقيقه المتهم في البلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2357 إداري مركز شرطة بدر لسنة 2019، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة مع المتهم.



وقال المتهم "السيد. ع. س"، في اعترافاته، إنه قام باحتجاز شقيقه "أحمد" بالمنزل وتوثيقه؛ بسبب تكرار مشاكله في القرية وخوفًا عليه من تعرضه للأذى، قائلًا:" شقيقي كان يخرج من المنزل ويعود لنا بالمشاكل يوميًا سواء من الجيران أو المنطقة".



وأضاف المتهم، أن شقيقه "أحمد"، كان يتعرض للضرب أثناء حدوث المشاكل معه، مرددًا:" ياريته كان بيضرب ولكن كان بينضرب،علشان كدة خفت عليه أنه يجرى له حاجة، فقررت احتجازه في المنزل، وذلك بعلم أخواتي البنات ".



وكشفت المتهم في اعترافاته، أن فترة الاحتجاز وصلت إلي 11 عامًا حتي اليوم داخل المنزل، مؤكدًا على أن الدافع وراء ذلك هو خوفه علي حياة شقيقه من التعرض للأذى.



وقررت النيابة العامة بمركز كوم حمادة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.