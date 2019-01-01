الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 02:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معوض هويدى
طباعة
شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة واقعة غريبة تتمثل في قيام عامل باحتجاز شقيقه بالمنزل لمدة 11 عامًا، توثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة بالمنزل.

البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، وبإشراف اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين من إحدى قري مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد. ع. س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر " أحمد. ع. س" بالمنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية منذ حوالي 11عامًا.

وعلى الفور تحركت قوة من ضباط المباحث بمركز شرطة بدر وفرع البحث الجنائي، برئاسة العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد الديب رئيس المباحث، والنقيب شوقي شعبان معاون المباحث، للتأكد من صحة الواقعة، وتبين صحتها، ووجود " أحمد. ع. س"، موثق بالسلاسل الحديدية بإحدى الغرف بالمنزل بإحدى القري بمركز بدر، وتم ضبط شقيقه المتهم في البلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2357 إداري مركز شرطة بدر لسنة 2019، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة مع المتهم.

وقال المتهم "السيد. ع. س"، في اعترافاته، إنه قام باحتجاز شقيقه "أحمد" بالمنزل وتوثيقه؛ بسبب تكرار مشاكله في القرية وخوفًا عليه من تعرضه للأذى، قائلًا:" شقيقي كان يخرج من المنزل ويعود لنا بالمشاكل يوميًا سواء من الجيران أو المنطقة".

وأضاف المتهم، أن شقيقه "أحمد"، كان يتعرض للضرب أثناء حدوث المشاكل معه، مرددًا:" ياريته كان بيضرب ولكن كان بينضرب،علشان كدة خفت عليه أنه يجرى له حاجة، فقررت احتجازه في المنزل، وذلك بعلم أخواتي البنات ".

وكشفت المتهم في اعترافاته، أن فترة الاحتجاز وصلت إلي 11 عامًا حتي اليوم داخل المنزل، مؤكدًا على أن الدافع وراء ذلك هو خوفه علي حياة شقيقه من التعرض للأذى.

وقررت النيابة العامة بمركز كوم حمادة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الموزع أحمد إبراهيم: "أنغام مراتي والناس بتحب تهري"

منذ أقل من ساعة

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

منذ حوالي 11 ساعة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو

منذ يوم

مدير منتخب مصر: "حجازى" لم يتعاف من إصابته ويتحامل على نفسه

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

ads

الأكثر قراءة

الباز يكشف: لماذا حضرت مصر ورشة البحرين عن "صفقة القرن"؟

أهمها توفير فرص العمل.. 3 تكليفات من "السيسي" للمالية اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. ويفقد 8 قروش خلال تعاملات اليوم

رسميًا.. انتقال محمد عواد حارس الإسماعيلى السابق لنادى الزمالك

ستوديو

تامر بدوي: مصر تودع البطولة في نصف النهائي.. والنهائي بين هذين المنتخبين

أحمد عفيفي: ساديو ماني أسوء لاعب في السنغال

بدوي يهاجم اتحاد الكرة: تسرع في أزمة وردة

عفيفي يفتح النار على أجيري: مش موجود.. ولاعبو المنتخب دعموا خطأ وردة

ads

رياضة

بعد برشلونة.. مدرب بلجيكا مرشح لخلافة بينيتيز فى تدريب نيوكاسل

تغريدة لمبابى تكشف عن موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

كوتينيو يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان

تشكيل الأرجنتين ضد البرازيل.. ميسى يقود راقصى التانجو

الرئيس نيوز

الدولار ينخفض من 5 - 8 قروش نهاية تعاملات اليوم

نائبة: تعيين شباب بمرتب 15 ألف جنيه في "البنك الزراعي"

سرقة مجوهرات بـ 100 ألف يورو من حكام قطر

التحفظ على أموال عدد من المتهمين في قضية "خطة الأمل"

منوعات

مفتشون يكتشفون أوضاعا سيئة في المنشآت الأمريكية لاحتجاز المهاجرين

3 نساء ضمن الأعلى أجرا في "بي بي سي"

خبراء يحذرون من انقراض أكثر أنواع الموز شهرة في العالم

"سرقت قلبي فسرقت كليتك".. إنجليزى يتبرع بكليته لزوجته

كشكول

القليويبة الأزهرية تناقش تسهيل اجراءات القبول لطلاب الأول الإبتدائى

الأولى على الدبلومات الزراعية: رفضت دخول الثانوية العامة تخفيفا على والدي

"إسماعيل ياسين" رئيسا لقسم العظام بطب بنين الأزهر بالقاهرة

"إعداد القادة" بحلوان ينظم فعاليات أفواج الجامعات خلال الإجازة الصيفية

إسلام سياسي

أنباء عن وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في أحد مستشفيات تركيا

شخص يفجر نفسه عقب محاصرته من الشرطة في العاصمة التونسية

واشنطن تدرج جيش تحرير بلوشستان وهزيمة على قوائم الإرهاب

طائرات "الكف" المسيرة أحدث أسلحة أمريكا فى الحرب ضد داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
تعاليم نافعة من قصة «ديل الأرنب»
القس. رفعت فكرى
اعترافات زوجة شجاعة
ثروت الخرباوي
يونيو العظيمة.. أم الثورات
ماجد حبته
هارفارد الإرهابيين
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. ندوة "احميها من الختان" بالمسرح الصغير بالأوبرا

غدًا.. تأبين المخرج الراحل محمد النجار بقصر السينما

ورشة في مبادئ التلوين الرقمي للأفلام بمكتبة الإسكندرية

الخميس.. انطلاق "الفوتوغرافيا التشكيلية" بمركز الحرية للإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك