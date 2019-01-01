الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
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عالم

موقع أمريكى: قطر تشترى إعلانات الصحف لكسب ود ترامب

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 02:42 ص
ترامب
ترامب
نيفين أشرف
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كشف موقع "ميديا إييت" الأمريكي، عن مساعي قطر لشراء مساحات من إعلانات الصحف الأمريكية لكسب ود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر الموقع في تقريره، أن حكومة قطر تنشر إعلانات في النشرة البريدية لموقع "بوليتيكو" Politico’s Playbook، على الرغم من الانتقادات التي تتعرض لها ليست كدولة راعية للإرهاب فحسب، ولكنها مثيرة للجدل بين كل من حلفاء وأعداء الولايات المتحدة على حد سواء.

وأشار التقرير، إلى أن الإعلانات المنشورة ليست إعلانات سياحية، وإنما هي نشرة إخبارية يقرأها جميع السياسيين في العاصمة الأمريكية، للدفاع عن السياسات القطرية على أسس جيوسياسية.

ومن بين هذه الرسائل رسالة تقول: "رسالة من حكومة قطر.. وزير خارجية الرئيس ترامب يقول (نحن ممتنون لقطر بسبب دعمها المتواصل للتواجد الأمريكي وتعهدها المتواصل بالأمن الإقليمي، وهو التعهد الذي يتضمن مشاركة المعلومات والتدريب على مواجهة الإرهاب).

وأوضح التقرير، أن حكومة قطر تنفق الكثير على قناة الجزيرة بالدوحة لإيصال رسالتها، بالإضافة إلى شراء الإعلانات في أماكن أخرى في وسائل الإعلام أيضًا، وهو ليس المكان الوحيد الذي تنفق فيه الدوحة أموال كبيرة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" خلال الأسابيع القليلة الماضية بعض الأموال التي تم إنفاقها على الإرهاب من داخل البلاد، والتي تعتبر ملاذ للإرهابيين أنفسهم، إذ تدعم عددًا من الجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى تجديد التقارب مع إيران.
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