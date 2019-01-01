خطواتك الأولى في عالم تداول العملات "فوركس"

يعد فتح حساب تداول عملات أمرا مثير للغاية؛ إذ يعد سوق تداول العملات والمعادن الثمينة "الفوركس " أكبر سوق تجاري‏ وأكثر الأسواق سيولة في العالم بحيث يصل معدل التداول العملات الإلكترونية تريليونات الدولارات بشكل مستمر، لكن هناك بعض الأمور التي يجب معرفتها قبل فتح حساب تداول العملات.

نسب المخاطرة:

رغم أن الكثيرين يتحدثون عن فرص الربح فى سوق الفوركس - وهى حقيقية بالمناسبة - إلا أننا هنا نتحدث عن الأهم وهو تحديد نسب المخاطرة لضمان استمرار التداول وبقاء حساباتك واستثماراتك آمنة.

فيعلم الجميع أن أى استثمار فى العالم يحمل فى طياته نسبة من المخاطر، والأمر ذاته موجود بسوق الفوركس، الذى يحوى فرصا عديدة للربح، وكذلك للخسارة،واذا افترضنا قائدا لسيارة يجهل كل أساليب القيادة السليمة وتقنياتها، فبالطبع لن نتوقع له رحلة آمنة.

لذا فالخطوة الأولى تبدأ دوما بفتح حساب تجريبي، ليكون أساسا لتعلم كيفية تداول الفوركس ، وفيه تُصقل الخبرات، وتكتسب المهارات، وتكسر رهبة التداول مع تحركات الأسعار ومع الأخبار الهامة، ويمكن تجربة الاستراتيجيات الخاصة بكل متداول .

كذلك من الأمور الواجبة أن يتذكر المتداولون أن أية صفقة قد تعني مكسبا أو خسارة، عليك أن تحدد من البداية حدود المكسب وكذا حد التوقف إذا حدثت الخسارة، وينصح دوما بتحديد نسب المخاطرة منذ البداية والالتزام بها طوال الوقت، فلا تسمح لصفقة واحدة أن تفقدك أكثر من 10 % من رأسمالك، ولا تقلق ابدا، فسوق تداول العملات يمتلك فرصا لا تنتهي كل يوم .. وإذا فاتك بعضها فتأكد ان هناك العشرات من الفرص القادمة فى نفس اليوم .

ويوجد بعض الأساسيات المخصصة لتداول العملات سنذكر منها على سبيل المثال:

نوع الحساب وتحديد الأهداف:

- عند ‏التفكير في فتح حساب حقيقي خاص بك يمكن فتح حساب المتاجرة في الفوركس باسمك الشخصي ويمكن فتح الحساب باسم شركة إذا كنت تمتلك واحدة، وفي حالة إذا كنت من التجار المتعاملين مع كميات صغيرة من رأس المال فيمكن لك فتح حساب مصغرالذى يتوافر في العديد من شركات الفوركس وإذا كنت من التجار من ذوي الخبرة والتعامل بالأموال الكثيرة فيجب فتح حساب standard.

- صحيح أن كافة الاختيارات متاحة أمامك فى أزواج العملات والمعادن الثمينة، إلا أنه من الأفضل أن تستفيد بكامل تركيزك فى زوجين أو ثلاثة من أزواج العملات ، لتتابع حركتهم اليومية بشكل جيد، ولتتمكن من متابعة الأخبار والتقارير الاقتصادية التي تؤثر عليهم بشكل كبير.

وتعد أزواجا مثل الإسترليني مقابل الدولار، والدولار مقابل الين، واليورو مقابل الدولار من أشهر أزواج العملات وأكثرها تداولا، كذلك يعد الذهب مقابل الدولار واحدا من أهم الأزواج التى تشهد أحجام تداول كبيرة، لذا فإنه وفقا لاختياراتك سيتوجب عليك أن تتابع بشكل دائم اسعار العملات والذهب فى الأسواق العالمية وكافة الأخبار الاقتصادية وأحيانا السياسية التى تؤثر على العملات والمعادن المختارة للتداول.





كيف تبدأ عملية فتح حساب فوركس :

· يجب الانتباه لخطوة قراءة العقد المكتوب بطريقة جيدة فهناك بعض السماسرة الذين لايسمحون لك بفتح الحساب إلا بعد الانتهاء من قراءة جميع البنود الخاصة بالعقد والموافقة عليها حتى تكون على بينة من الأمر.

· وهناك بعض الشركات التي تكون عن طريق الوساطة فتعرض عليك إدارة الحساب إذا كان المبلغ 25 دولار أو أكثر من ذلك ويؤخذ جزءً من الأرباحمقابل هذا الأمر لذلك يجب عند فتح حساب فوركس حقيقي التأكد من فتح الحساب في الحال وأن تتولى إدارته طالما تمتلك الخبرة الكافية.‏





خطوات تنشيط الحساب:

بعد الانتهاء من تسليم جميع المستندات المطلوبة يجب أن تتلقى رسالة إلكترونية فيها جميع التعليمات بشأن تفعيل حسابك الخاص وبعد الانتهاء من هذه الخطوات فأنت بهذه الطريقة تكون اجتزت الكثير من الخطوات وبعد هذه الرسالة سوف تتلقى رسالة إلكترونية نهائية يوجد فيها اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به وتوجد فيها أيضا بعض التعليمات حول كيفية التمويل للحساب بطرق‏متعددة وكل عميل يختار طريقة تناسب إمكانياته التي تتاح له.





خطوات عمل حساب فوركس حقيقي

- أولا :العثور على وسيط فوركس موثوق، فهناك عدد كبير من وسطاء فوركس الذين يمكن لك أن تختار من بينهم.ومن المهم أن تكون شركة الوسيط شركة تداول لها سمعة قوية ولها فريق دعمممتاز ويجب أن تكون الشركة الوسيط مرخصة ومنظمة بالكامل.

- ثانيا : يمكن في البداية أن تفتح حساب تجريبي،وهي فرصة مفيدة إذا كنت من المبتدئين أو المتعلمين الذين ‏لديهم خبرة قليلة في التعامل مع حساب الفوركس الحقيقي فعند التعامل مع الحساب التجريبي تتيح لك هذه الفرصة التعرف على وسيطك الذي ستختاره في الفوركس كذلك ستتعرف على نوع الدعم الذي سوف يقدمه لك عندما تفتح حساب حقيقي.

دراسة الأسواق:

‏قبل أن تبدأ عملية تداولات فوركس يجب عليك أن تفهم الأسواق بشكل جيد وتعلم كيف تقوم بتحليل السوق، وهناك أنواع عديدة لتحليل السوق مثل التحليل الأساسي والتحليل التقني ويوجد نوع يمزج ما بين التحليل الأساسي والتحليل التقني، ويعتمد نوع التحليل الذي تختاره على نوع التداول الذي ستقوم به في المستقبل.

وعلى سبيل مثال فإذا كان التداول الخاص بك طويل الأجل فمن الأفضل أن تقوم بالتحليل الأساسي بالدرجة الأولى أما إذا كان بشكل يومي فمن الأفضلأن تقوم بالتحليلات التقنية من الدرجة الأولى حيث أنها سريعة ومرنة.