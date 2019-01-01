جزائريان ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في كأس أمم أفريقيا

سجل نجمان جزائريان حضورهما ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في مسابقة كأس أفريقيا مصر 2019، وفقا لتقييم "هوسكورد" الموقع العالمي المختص في البطولات الكبرى في أوروبا وفي العالم.



حيث شهدت القائمة وجود يوسف بلايلي، نجم الترجي التونسي، صاحب المركز السادس بمعدل 7.62 من 10 ويوسف عطال، مدافع نيس الفرنس، الذي حل في المركز السابع بمعدل 7.60 من 10.



وفرض بلايلي نفسه واحدا من أفضل المهاجمين في المسابقة القارية بعد ظهوره اللافت خلال المواجهتين أمام كينيا والسنغال، في حين تألق عطال في مركز الظهير الأيمن وبرز بصلابته الدفاعية ومساندته المتواصلة لخط الهجوم.



يذكر أن ترتيب أفضل لاعبين في كان مصر 2019 تضمن ثلاثة لاعبين عرب آخرين، وهم المصريان محمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي، والمغربي رومان سايس.



وظهر معظم النجوم العرب بشكل لائق خلال المسابقة القارية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء منتخباتهم الوطنية التي ترشحت معظمها للدور الثاني في أعقاب الجولة الثانية من دور المجموعات.