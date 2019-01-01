كولينا مشرفا على لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، عن قرارات هامة خلال الاجتماع الأول الذي انتهى منذ قليل في المقر الرئيسي.



واتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بأن تتولى رابطة دوري المحترفين جدولة دوري المحترفين والأولى بجانب تكليف ياسر المسحل برئاسة اللجنة التجارية مؤقتًا بالإضافة إلى تولي نزيه النصر رئاسة لجنة المسؤولية الاجتماعية.



كما تم تعيين نعيم البكر رئيسًا للمسابقات وجدولة كأس خادم الحرمين ودوري الثانية والثالثة وصالح الحارثي رئيسًا للجنة الطبية وتركي السلطان رئيسًا لـ اللجنة الفنية وعبدالله كبوها رئيسًا للجنة المالية وخالد المقرن مشرفًا عامًا على المنتخبات السنية وبندر الأحمدي رئيسًا للجنة التطوير والمبادرات.



وشملت القرارات أيضا تولي خالد الثبيتي رئاسة لجنة العلاقات الدولية وأضواء العريفي نائبًا له ومعيض الشهري رئيسًا للجنة الاحتراف والإيطالي كولينا مشرفًا على لجنة الحكام حتى اختيار أجنبي بديل. عبدالعزيز العفالق رئيس اللجنة الاستراتيجية.



يذكر أن الجمعية العمومية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل رئيسًا للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2023.