لهيطة: لاعبو مصر محبطون بسبب سخرية الجماهير

اعترف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، بإحباط لاعبي "الفراعنة" من الانتقادات والسخرية المبالغة بها من بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه بعض اللاعبين.



وخلال تصريحات تليفزيونية، قال لهيطة: "في الحقيقة هناك إحباط من بعض اللاعبين بسبب ما يصلهم من مبالغات في السخرية منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



وأضاف: "اللاعبون لا يركزون في مثل هذه الأمور، لكن بسبب سهولة التواصل في العصر الحديث، تصلهم بعض الأشياء التي تضايقهم، لكنهم سرعان ما يحاولون نسيانها للتركيز داخل الملعب".



واستطرد: "نتحدث مع اللاعبين دائما بشأن ذلك، ويجب ألا نركز عليها بشدة، لأن لها إيجابيات أيضا وتصب في صالح اللاعبين، لذا لا ينبغي أن يتضايقوا عندما تكون ضدهم".



كما تطرق لهيطة للحديث عن الانتقادات الموجهة لأداء المنتخب منذ بداية مشواره في كأس الأمم الأفريقية، رغم تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، قائلا: "من حق الجميع إبداء وجهات نظرهم، وهناك أخطاء بالفعل يحاول الجهاز الفني تداركها".



واختتم: "أرى أن الجماهير غير سعيدة بالأداء، لكننا نجحنا في تحقيق 3 انتصارات متتالية وتأهلنا لدور الـ16، وهذا هو الأهم".