منتخب السنغال يتلقى ضربة موجعة بإصابة حارسه الأساسي

تلقى منتخب السنغال ضربة موجعة بعد تأكد غياب حارسه الأساسي إدوارد ميندي عن دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019".



وتعرض ميندي لإصابة في يده قبيل بداية مباراة كينيا، الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية، ليتم الاعتماد على البديل ألفريد جوميس في المباراة التي حسمها منتخب "أسود التيرانجا" بثلاثية دون رد.



وأثبتت الفحوص التي خضع لها ميندي (27 عاما) تعرضه لكسر في أحد أصابعه، ما يعني أن غيابه عن مواجهة أوغندا في دور الـ16 سيكون مؤكدا، فضلا عن احتمالية ابتعاده عن الملاعب لأسابيع عدة.



وكان المنتخب السنغالي تأهل لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن نظيره الجزائري متصدر المجموعة، ليضرب موعدا مع منتخب أوغندا، وصيف المجموعة الأولى.