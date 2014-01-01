كيريوس يترقب مواجهة نادال بعد انتصار صعب في ويمبلدون

استهل الأسترالي نيك كيريوس، الثلاثاء، مشواره في بطولة ويمبلدون الكبرى للتنس، بانتصار صعب على مواطنه جوردان تومبسون 7-6 (7-4)، 3-6، 7-6 (12-10)، 0-6 و6-1 في لقاء استغرق ثلاث ساعات و32 دقيقة.



وقدم اللاعب الأسترالي المثير للجدل مباراة جيدة، رغم الاستعراض في بعض أوقاتها والسقوط في المجموعة الرابعة دون أن يربح أي شوط.



وسيواجه كيريوس، المصنف 43 عالميًا، في الدور الثاني الفائز من مواجهة الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميًا والمرشح الثالث للقب البطولة العشبية، والياباني يويشي سوجيتا.



وحال فوز نادال المرجح، سيكون الأسترالي على موعد مع تكرار مواجهة اللاعبين في ويمبلدون عام 2014 حينما فاز الأسترالي واشتهر عالميًا.



وستكون المواجهة هي السابعة بين اللاعبين، علمًا أن كل واحد منهما فاز بثلاث مباريات.