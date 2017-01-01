الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
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سياسي

غدا.. "تضامن النواب" تناقش مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:11 م
رئيس ائتلاف دعم
رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب عبد الهادي القصبي
كريمة أبو زيد
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تواصل اللجان النوعية لمجلس النواب اجتماعاتها، وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعا غدًا الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب عبد الهادي القصبي و60 عضوا آخرين بشأن إصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بعد غد الخميس، المنفذ الفعلي عن الربع الثالث عن موازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2018-2019 لوزارات (التعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة والمتجددة، والثقافة، والاستثمار والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والهجرة وشئون المصرين بالخارج، والبترول الثروة المعدنية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والآثار، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والبيئة، والصحة والسكان).

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المجلس حول عدد من المشكلات بمختلف المحافظات.
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