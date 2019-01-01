الزمالك يتدرب في قبرص استعدادا للموسم الجديد

خاض نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء حصة تدريبية تحت قيادة مدربه خالد جلال على هامش المعسكر المغلق للفريق بقبرص.



وبدأ اللاعبون المران بعملية الإحماء وبعض التدريبات البدنية تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال.



وأشاد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالتزام جميع اللاعبين داخل المعسكر.



ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله أربع مباريات ودية استعدادا لاستئناف الدوري المصري.