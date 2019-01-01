دنيس سواريز: تركت برشلونة لخوض تحد جديد مع سيلتا فيجو

أكد اللاعب الإسباني دنيس سواريز أنه يتطلع بشغف كبير لخوض تحديات جديدة بعد عودته لناديه القديم، سيلتا فيجو الإسباني، عقب رحيله عن برشلونة قبل عامين من انتهاء تعاقده مع الأخير.



وقال سواريز اليوم الثلاثاء: "لقد تركت إف سي برشلونة، لم يكن سهلا اتخاذ قرار بإنهاء حقبتي مع أفضل ناد في العالم، ولكن شعرت بأنه حانت لحظة تغيير الأجواء وإظهار كرة القدم التي بداخلي للجميع".



وأشار سواريز إلى أن تعاقده مع برشلونة كان لا يزال يتبقى فيه عامان كاملان ولكنه شعر بأن لحظة خوض تحد جديد قد حانت، واستطرد قائلا: "كان يتبقى لي عامان في عقدي ولكن في النهاية الحياة تكون لمن يخاطرون، أليس كذلك؟".



وأعرب سواريز عن امتنانه لجميع من عمل معهم داخل برشلونة، وأردف قائلا: "لقد قضيت لحظات جيدة وأخرى صعبة أيضا ولكنني تعلمت الكثير وهو ما يجعلني أشعر فقط بالامتنان، لقد لعبت مع أفضل اللاعبين وبجوار اللاعب الأفضل في العالم (ميسي)، كان ذلك درسا وميزة كبيرة".



وتابع النجم الإسباني قائلا: "أشكر جميع المدربين والرئيس وجميع المديرين، وخاصة العمال المجهولين الذين يعملون على جعل برشلونة آلة تعمل بكفاءة".