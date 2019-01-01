"تايم سبورت" تواصل مفاجأتها للجمهور المصري.. مورينيو ينضم لفريق تحليل أمم أفريقيا

تعاقدت قناة "تايم سبورت"، برئاسة تامر مرسي، رئيس مجموعة إعلام المصريين والمالكة للقناة، مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانضمام للاستديو التحليلي لبطولة الأمم الإفريقية.



وتسعى مجموعة إعلام المصريين، لوضع خطة محترفة لتطوير القناة على هامش بطولة الأمم الإفريقية، لتقديم محتوى جيد للجماهير المصرية.



ويظهر مورينيو، في أول حلقاته السبت المقبل ضمن الإستوديو التحليلي الخاص بمواجهة مصر بدور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية.



ويعد مورينيو، واحدا من أفضل المدربين على مستوى العالم، وساهم في تحقيق العديد من البطولات بداية من بورتو البرتغالي، مرورا بنادي تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ومؤخرا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.