14 يوما تحدد مصير سيبايوس مع ريال مدريد

أكد داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الشاب، أنه سيحسم مستقبله بشأن الاستمرار مع النادي الملكي من عدمه خلال أسبوعين.



سيبايوس (22 عاما) غاب عن التشكيلة الأساسية للميرنجي في أغلب مباريات الموسم الماضي؛ ليرتبط اسمه بالرحيل عن النادي.



وقال سيبايوس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أمل أن يكون زين الدين زيدان قد شاهد بطولة أمم أوروبا للشباب، لكن لديه أفكار واضحة ونحن جميعا نعرف ما هي".



وأضاف: "الآن هو وقت الحصول على الراحة بشكل جيد بعد الموسم الذي انتهى، وسوف يستغرق الأمر أسبوعين لتحديد مستقبلي".



وتابع: "أهم شيء في الحياة هو أن أكون سعيدا، وبالنسبة لي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال لعب 40 مباراة في الموسم".



وواصل: "هدفي الشخصي في الموسم المقبل هو المشاركة في 40 مباراة، والشعور بالراحة في جميع الأوقات أينما كان ذلك، طالما أنني في مكان يمكنني أن أشعر فيه بقيمتي".



وأوضح: "في الوقت الحالي ليس لدي أي مكان محدد، وما أعرفه هو أنني أريد أن أستمتع بالموسم المقبل، وأنا منفتح على تجربة جديدة ولست خائفا من ذلك".



وأتم: "أعرف أن الموسم المقبل سأواجه تحديا جيدا، وأرغب في تجربة أشياء جديدة وقبل كل شيء استمتع بها كثيرا".



ويرتبط سيبايوس بعقد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2023، وقد شارك في 34 مباراة بكل البطولات في الموسم المنصرم، وقد سجل 3 أهداف وصنع هدفين.