رئيس وزراء لبنان يرجئ جلسة للحكومة على خلفية أحداث "عاليه"

أرجأ رئیس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحریري، الیوم الثلاثاء، جلسة للحكومة لتھدئة التوتر الشعبي على خلفیة الاحتجاجات وعملیات تبادل إطلاق النار التي شھدتھا منطقة "عالیه" الأحد الماضي.



وأعرب الحریري، في تصریح له عقب رفع الجلسة، عن أسفه لسقوط ضحایا وجرحى، مشددًا على أن الأمن بالنسبة له "خط أحمر".



كما أعرب عن ارتیاحه لتجاوب جمیع الفرقاء لحل المشكلة التي حدثت قائلًا: "كما تعلمون توجد ھناك مشكلة وبسببھا قررنا أن نعطي أنفسنا بعض الوقت".



وأكد في ھذا الصدد، أنه وافق على رئاسة "حكومة وفاق وطني لا حكومة خلاف وطني" مضیفًا: "إننا بحاجة إلى 48 ساعة لتخفیف الاحتقان ولكي یأخذ القضاء مجراه وتتم معاقبة من ارتكبوا ھذه الجریمة".



وأوضح، أنه تم تسلیم بعض المطلوبین، كما ألقى الجیش اللبناني القبض على آخرین.



وشهدت منطقة "عالیه" في جبل لبنان، توترًا بین موكب وزیر الدولة لشؤون النازحین صالح الغریب، ومتظاھرین من الحزب الاشتراكي الذین قطعوا الطریق، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وذلك على خلفیة زیارة كان یقوم بھا وزیر الخارجیة اللبناني جبران باسیل للمنطقة.