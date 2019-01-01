رئيس هيئة الأرصاد: نسبة الرطوبة 80% واستمرار ارتفاع درجة الحرارة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد ستستمر الأيام المقبلة، مؤكدًا أن درجة الحرارة على القاهرة 37 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة ستستمر حتى نهاية فصل الصيف.



وأكد "عبد العال"، في تصريحات لـ "الدستور"، أن نسبة الرطوبة تصل في الصباح إلى 80%، بينما تصل على السواحل الشمالية إلى 90%، لافتًا إلى أن الرطوبة تشهد منذ 4 سنوات ارتفاعًا ملحوظًا في فصل الصيف على كافة أنحاء البلاد.

